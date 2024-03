Invitalia punta sulla ricerca e investe su BSP Pharmaceuticals

Latina, 27 mar. (askanews) – Una visita tra i laboratori e i reparti della BSP Pharmaceuticals di Latina, una delle aziende operative a livello globale nella fornitura di servizi e prodotti per l’industria farmaceutica. A compierla è stato l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, che ha tracciato il punto di una collaborazione che va avanti dal 2015, quando la società di Latina ha firmato con Invitalia 4 contratti di sviluppo che hanno portato sul territorio circa 400 milioni di investimenti e oltre 1.000 nuovi posti di lavoro.

“Siamo davanti a una realtà che è diventata un’eccellenza internazionale riconosciuta e che ha investito centinaia di milioni, recuperando anche uno stabilimento in dismissione e le relative maestranze. Sostenere programmi di questo tipo è proprio la quintessenza del nostro lavoro”, afferma Bernardo Mattarella, ad di Invitalia. “Sosteniamo le imprese attraverso un mix di finanziamenti agevolati e di fondo perduto sostenendo anche le spese per ricerca e sviluppo come nel caso di quest’azienda”, conclude.

Fondata nel 2006 dal cavaliere Aldo Braca, con un progetto di riconversione del sito industriale dismesso ex Tetrapak, la società opera oggi come Contract Manufacturing & Development Organization (CDMO), esportando la quasi totalità dei propri servizi in oltre 80 paesi e servendo le principali aziende farmaceutiche a livello mondiale.

Ricerca e sviluppo sono i due pilastri. “Ci stiamo puntando moltissimo – sottolinea Aldo Braca, fondatore Bsp Pharmaceuticals – perché le tecnologie in questo campo dei bioconiugati stanno facendo variazioni tutti i giorni e il nostro segreto è quello di anticipare le necessità dei nostri clienti. Questo per velocizzare tutto l’iter e per poter andare al paziente prima possibile. Quindi è chiaro che qua non abbiamo burocrazia e tutto è molto più veloce, questo viene apprezzato tantissimo”.

L’azienda farmaceutica è stata premiata nelle ultime 7 edizioni del World ADC Summit di San Diego, in California, come miglior fornitore mondiale di farmaci ADC (Antibody Drug Conjugates).