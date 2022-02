Tragedia in un giorno di gioia che in India si trasforma in orrore: gli invitati ad un matrimonio nel nord del paese cadono in un pozzo, 13 donne morte

Tragedia in India, dove gli invitati ad un matrimonio cadono in un pozzo e dove sono morte 13 donne. L’incidente si è verificato nella cittadina di Nebua Naurangia, nello stato dell’Uttar Pradesh, nel nord del paese.

Gli invitati ad un matrimonio cadono in un pozzo, cosa è successo alle nozze di sangue

Tutto è successo quando ad un certo punto una grossa lamiera di metallo che copriva quella voragine ha ceduto sotto il peso delle persone invitate ad una cerimonia di nozze. A darne menzione ufficiale il vicecapo della Polizia del distretto di di Kushinagar, Akhil Kumar.

Le donne sedute sulla lamiera e la copertura che cede, poi il caos e le urla

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto molte delle donne erano sedute sulla copertura del pozzo, copertura che ha ceduto all’improvviso lasciando che molte delle invitate venissero inghiottite dalla larga bocca del pozzo sottostante.

La lamiera che si è sfaldata al centro ha funto poi da “scivolo” ed ha convogliato altre donne nel pozzo assieme alle macerie del massetto sul bordo.

L’indagine della magistratura ed il tweet del premier indiano Modi

Sul fatto è stata aperta un’indagine e il giudice distrettuale S. Rajalingam ha spiegato che “la struttura era vecchia e non poteva reggere il peso di tante persone. Le vittime sono cadute e sono state schiacciate dalle macerie”.

Lo stesso premier Narendra Modi ha postato un tweet di vicinanza alle famiglie delle vittime: “Governo ed amministrazione locale sono disponibili per ogni possibile aiuto”.