"Io e te dobbiamo parlare", Siani-Pieraccioni: vogliamo solo far ridere

Roma, 11 dic. (askanews) – Metti un napoletano e un toscano che pensano di essere due poliziotti d’assalto all’americana ma ne combinano di tutti i colori. Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni arrivano per la prima volta insieme sullo schermo dal 19 dicembre con “Io e te dobbiamo parlare”, diretto dall’attore-regista napoletano, che racconta l’inizio della collaborazione. “Sono andato addirittura a casa, a Firenze. ” ha esordito Siani, mentre Pieraccioni gli faceva eco: “Addirittura, da Roma, è venuto a Firenze”.

“Non ha voluto nessun incontro a Roma, io da Napoli, con la valigia di cartone, con il colbacco, sono dovuto andare a Firenze, finalmente sono arrivato a casa di Leonardo, abbiamo cominciato a ragionare, mi ha detto le sue idee. – ha detto il regista – L’unica sicurezza che avevamo era: deve essere un film che fa ridere, non deve essere edulcorato, patetico, non ci deve avere dei momenti troppo romantici, cioè un film che fa ridere”.

E in effetti i due, che nel film hanno anche una donna in comune e una figlia a metà, spingono sulla rispettiva comicità, diversa, ma che ben si amalgama con quella dell’altro.

“Lui è educato, ha sette esami di filosofia alle spalle, io una terza media fatta con i prosciutti del mi’ nonno che non faceva nemmeno dei grandi prosciutti. – ha scherzato Pieraccioni – Ho scoperto anche in lui una certa nobiltà d’animo che hanno i napoletani, che noi fiorentini ogni tanto si fa fatica ad andarla a cercare. Noi non ci vergogniamo quasi di niente, anche nel parlare folcloristico, noi non abbiamo delle parole da censurare. Il ragazzo invece quando lo metto in difficoltà e gli dico due o tre di quelle belle pesanti mi diventa rosso”. “E’ un fiorentino abusivo, un napoletano, non lo so, comunque ci sono elementi di napoletanità meravigliosi. – ha detto Siani – E’ carnale, ama la gente, ci sta una grande umanità, quindi ci siamo ritrovati veramente in tutto”.