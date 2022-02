Io vivrò senza te di Lucio Battisti: testo e significato della cover portata a Sanremo 2022 da Giusy Ferreri e Andy dei Bluvertigo.

Al Festival di Sanremo 2022, Giusy Ferreri nella serata dedicata alle cover, ovvero quella di venerdì 4 febbraio, si esibisce con Andy dei Bluvertigo. Sul palco dell’Ariston portano il brano Io vivrò senza te di Lucio Battisti, una delle canzoni più famose tra quelle prodotte dal sodalizio Battisti/Mogol.

Io vivrò senza te di Lucio Battisti: il testo

Che non si muore per amore

È una gran bella verità

Perciò dolcissimo mio amore

Ecco quello

Quello che da domani mi accadrà.

Io vivrò

Senza te

Anche se ancora non so

Come io vivrò

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò.

Piangerò

Sì, io piangerò.

E se ritorni nella mente

Basta pensare che non ci sei

Che sto soffrendo inutilmente

Perché so, io lo so Io so che non tornerai.

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò.

Piangerò

Sì, io piangerò

Io piangerò.

Il significato della canzone

Io vivrò senza te di Lucio Battisti è una delle canzoni più struggenti dell’artista.

Si parla della fine di un amore e dell’incapacità di andare avanti con la propria fine. Arrivati al capolinea di una relazione non si può fare altro che soffrire e piangere.