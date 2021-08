IOL NEWS Rientro trionfale per Jacobs a Roma

Milano, 10 ago. (askanews) -Un trionfo, sono tutti pazzi per Marcell Jacobs. È rientrato in Italia l’uomo-simbolo dello sport azzurro in questa magica Olimpiade di Tokyo. È stato incoronato nuovo re della velocità mondiale. Il portabandiera tricolore nella cerimonia di chiusura è stato straordinario protagonista della doppia impresa d’oro ai Giochi (100 metri e staffetta 4×100) e ad attenderlo al suo ritorno in Italia all’aeroporto di Fiumicino erano in tanti.

Per lui applausi, lacrime e il calore di una folla in delirio. Il primo abbraccio di Marcell Jacobs è con la mamma Viviana. “Mia madre ha sempre creduto in me, nei momenti difficili mi ha spinto per andare avanti” ha detto emozionato e forse ancora incredulo per l’impresa messa a segno.