Nel liceo a Des Moines, in Iowa, negli Stati Uniti, è avvenuta una terribile sparatoria. Il bilancio è di un morto e due ragazzi feriti.

Iowa, sparatoria in una scuola: un morto e due feriti

Nella giornata di ieri, lunedì 7 marzo 2022, in un liceo a Des Moines, in Iowa, negli Stati Uniti, è avvenuta una terribile sparatoria. Secondo le prime dichiarazioni della polizia, riportate dalla CNN, i colpi sarebbero stati sparati da un’auto che stava passando davanti all’istituto. Una questione di pochi minuti, undici colpi di arma da fuoco e un rumore assordante. I ragazzi sono stati colti di sorpresa e hanno iniziato ad urlare e a scappare il più lontano possibile, senza capire esattamente quello che stava accadendo.

Bilancio di un morto e due ragazzi feriti

Il bilancio è drammatico. Due ragazzi e una ragazza sono caduti a terra e sono rimasti immobili fino all’arrivo dei soccorsi. Uno dei due ragazzi purtroppo non ce l’ha fatta. Gli altri due sono stati trasportati in ospedale e sono stati ricoverati. La scuola e l’intera zona circostante è stata isolata. La polizia ha già fermato “alcuni sospetti“, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli sulla loro identità, sulla dinamica di quanto accaduto e sulle motivazioni.