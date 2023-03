Ip: Brachetti Peretti, 'buon 2022 ma hanno pesato 200 mln tasse extraprofitti'

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "Il 2022 è stato un anno soddisfacente, ma condizionato dalla doppia tassa sugli extraprofitti, una tassa iniqua che ci è costata quasi 200 milioni. In particolare la prima delle due tasse, quella dell’aprile 2022, di fatto tassa le societ&agrav...

Roma, 10 mar. – (Adnkronos) – "Il 2022 è stato un anno soddisfacente, ma condizionato dalla doppia tassa sugli extraprofitti, una tassa iniqua che ci è costata quasi 200 milioni. In particolare la prima delle due tasse, quella dell’aprile 2022, di fatto tassa le società petrolifere sull’accisa versata: una tassa sulla tassa". Lo afferma all'Adnkronos Ugo Brachetti Peretti, presidente di IP, aggiungendo: "Non mi lamento della tassa in sé: è giusto dare un contributo nei momenti di bisogno, ma dispiace la modalità con cui è stata introdotta. Comunque, siamo fra quelli che hanno pagato e presentato ricorso".

"Quanto al 2023 – spiega – abbiamo avuto i primi due mesi discreti, non prevediamo flessioni, ma siamo sempre in fase di recupero dopo gli anni 2020-21. Direi che ci aspettiamo un trend simile a quello del secondo semestre 2022".

"Comunque dobbiamo fare molti investimenti tra rete, raffinazione e logistica: l’infrastrutturazione elettrica, ad esempio, è molto costosa e serve tempo per recuperare questo tipo di investimento" ricorda il presidente di IP.