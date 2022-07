Ipf: Di Maio, 'proseguire percorso di maturazione, serve stabilità'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "So che diversi colleghi M5S vi stanno scrivendo in queste ore perché definitivamente delusi da quanto stanno continuando a fare i dirigenti M5S. Noi vogliamo proseguire un percorso che guarda al futuro, ma che è la continuazione del percorso di maturazione ed evoluzione e attaccamento alle istituzioni avviato già da diversi anni.

Per noi è il valore è dato dal voler costruire una proposta per i cittadini, per poi realizzarla dentro le istituzioni. È un valore portare avanti un percorso di maturazione. E parlare di stabilità non è una cosa di cui vergognarsi, quando in Italia c'è un'inflazione record. L’Italia a livello internazionale sta facendo una figura barbina". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro.