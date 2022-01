Ipotesi di rinvio delle lezioni e Green Pass per gli studenti: la scuola ad un bivio

Tutti i nodi da sciogliere per la prima campanella del 2022: le ipotesi di rinvio delle lezioni e Green Pass per gli studenti per la ripresa scolastica

Con l’ipotesi di rinvio delle lezioni e di stabilire il Green Pass per gli studenti la scuola italiana del 2022 è di fatto ad un bivio: il ritorno in classe, previsto nei giorni fra il 7 ed il 10 gennaio, è funestato dall’impennata dei contagi e condizionato da molte strategie, ergo è tema caldissimo sul tavolo dell’esecutivo.

Rinvio delle lezioni e Green Pass: le incognite della prima campanella del 2022

Le Regioni ad esempio chiedono la ripresa della Dad almeno per i primi giorni, ma il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha “bocciato” una proposta che a ben vedere aveva pertinenza solo politica, tant’è. E la discussa Dad per i non vaccinati che piace a governi territoriali e presidi? Nulla da fare, al governo non piace per questioni di discrimine etico.

I silenzi del Ministero sul rinvio delle lezioni, sulla dad e sul Green Pass per gli studenti

Stretto fra ciò che il governo dice e ciò che i governi vogliono il Ministero dell’Istruzione fa quello che meglio sa fare: tace. Tace il titolare Patrizio Bianchi che sa che sulla Dad per i non vaccinati Lega e M5S salirebbero sugli scudi e tace sul rebus delle quarantene solo per i non vaccinati con due positivi in classe. Perché rebus? Perché come spiega Repubblica era procedura già prevista dal protocollo del 6 novembre ma disattesa per l’impossibilità del tampone immediato in un momento in cui le Asl i tamponi li devono usare a bancali per testare i contagi Omicron.

La lista della spesa dei presidi sulle Ffp2 e i nodi del rinvio delle lezioni e del Green Pass: la scuola fra caos e strategie su carta

Su tutto poi c’è un dato che Open mette bene in risalto: “Quale genitore manderebbe a scuola il figlio anche se vaccinato sapendo che un compagno è positivo?”. C’è poi la questione delle mascherine Ffp2: entro domani, 4 gennaio, i presidi dovranno presentare la lista della spesa al ministero. Quante ne servono?