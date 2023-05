Ippica: accordo Mst e Sis per trasmettere derby italiano di galoppo in Uk e Irlanda

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Grazie all’accordo siglato in data 20 febbraio con SIS, MST distribuirà la 140a edizione del Derby Italiano di Galoppo in Regno Unito, Patria naturale del Galoppo Internazionale, ed in Irlanda. Per la prima volta nella storia sarà possibile raccogliere...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Grazie all’accordo siglato in data 20 febbraio con SIS, MST distribuirà la 140a edizione del Derby Italiano di Galoppo in Regno Unito, Patria naturale del Galoppo Internazionale, ed in Irlanda. Per la prima volta nella storia sarà possibile raccogliere scommesse a quota fissa sul più grande evento di galoppo italiano attraverso il network digitale e retail dei bookmakers più rilevanti di Uk e Irlanda. Lo annuncia Mst con un comunicato. La partnership tra MST e SIS permetterà ai milioni di appassionati ippici d’oltre manica ed irlandesi di godere dello spettacolo del convegno d’eccezione offerto dall’Ippodromo di Capannelle di Roma per il pomeriggio del 21 maggio, che conta nove corse straordinarie, tra cui, tre gare di Gruppo – il 140° Derby Italiano di Galoppo, Gran Premio Presidente della Repubblica, e Gran Premio Carlo D’Alessio – e tre Listed Race – Premio Tudini, Premio Alessandro Perrone e Premio Mauro Sbarigia.

Michele Rosi, Head of Operations and Business Development: “La distribuzione del Derby di Galoppo in UK ed in Irlanda ai principali brand di scommesse porta MST e l’intera filiera ippica a toccare un nuovo importante traguardo: la diffusione di un evento importante come il Derby Italiano di Galoppo nella culla naturale di questa bellissima disciplina. Siamo sicuri che l’alto valore della giornata di corse, arricchita dalla qualità delle immagini in HD, rappresenterà la migliore pubblicità per un mercato rilevante come quello inglese e irlandese. È proprio questa l’immagine che MST sta esportando internazionalmente dal mese di agosto 2022 insieme all’offerta delle corse italiane”.

Conall McSorley, Head of International Horseracing di SIS: “Il Derby italiano è una delle gare più importanti in Europa e siamo lieti di offrire il 140° derby agli scommettitori nel Regno Unito, in Irlanda e in tutto il mondo attraverso la nostra partnership con Media System Technologies. Con una ricca storia, la gara è molto apprezzata tra gli appassionati di corse in Italia e nel mondo. Siamo sicuri che un maggiore pubblico potrà godere dell’alta qualità del più prezioso incontro di corse in Italia, mentre continuiamo ad espandere la nostra offerta di corse in tutto il mondo".