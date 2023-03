Ippica: il cavallo di Nikola Jokic Enzo Jet, vince il premio Adrian Chip alle Capannelle

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Il fuoriclasse del basket Nikola Jokic, due volte Mvp della Nba, avrà di che gioire oggi dall’altra parte dell’oceano: il suo pupillo Enzo Jet ha trionfato nel Premio Adrian Chip corso oggi pomeriggio all’Ippodromo Capannelle. Ancora una vittoria, la terza a seguire, per il promettente 3 anni Enzo Jet oggi pomeriggio all’ippodromo delle Capannelle nella prova principale del convegno di trotto. L’allievo di Alessandro Gocciadoro (quattro successi per il driver emiliano nel pomeriggio) non ha avuto difficoltà a imporsi anche partendo per la prima volta tra i nastri e affrontando la severa distanza dei 2600 metri: è scivolato al comando in 600 metri e non è mai stato avvicinato dagli avversari nonostante una piccola difesa di carattere marcata a 500 metri dal traguardo.

Il portacolori della Scuderia Dream Catcher (nome dietro il quale si cela Nikola Jokic) ha preceduto Enricobellei Par ed Ermanno Jet, i migliori tra i cinque avversari. Come conferma Sinead Gocciadoro Sernicoli, moglie del famoso driver Alessandro Gocciadoro e socia di Jokic, il centro dei Denver Nuggets è un grandissimo amante dei cavalli: "Nikola sarà felicissimo, lui segue sempre le gesta dei suoi cavalli, sente mio marito almeno una volta al giorno per sapere tutto quello che succede, tra alimentazione, allenamenti etc. etc. e si fa mandare persino i video degli allenamenti. Come ha dichiarato qualche tempo fa, a lui il telefono serve solo per guardare le corse dei cavalli. Posso dire di non avere mai conosciuto un appassionato come Jokic, non si tratta solo del piacere di vederli correre e vincere, ma proprio di coccolarli, farli crescere, allevarli con cura, attenzione e dedizione".