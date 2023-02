Ippoliti: "Costanzo è il ricordo della creatività messa in atto"

Roma, 25 feb. (askanews) – “Il ricordo della creatività messa in atto”. Così il conduttore e attore Gianni Ippoliti ha ricordato Maurizio Costanzo, scomparso ieri a 84 anni, a margine della camera ardente in Campidoglio a Roma. “Era la fine degli anni ’80 – ha detto – e se c’era un’idea si faceva, questo è il ricordo di quella televisione di cui Costanzo è stato protagonista. Mi fece fare l’inviato per una serie di puntate, per sperimentare, era un programma col 35% di ascolto quindi poteva anche non averne bisogno”.

“Lui ha scoperto Maria De Filippi – ha aggiunto Ippoliti – che poi sia diventata sua moglie è un altro discorso, ma lui ha capito immediatamente di che pasta fosse fatta questa avvocato mancato oppure semplice redattrice”.