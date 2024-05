Irama all'Arena di Verona canta in anteprima Galassie

Verona, 17 mag. (askanews) - "Galassie" (Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Irama, presentato in anteprima dal vivo all'Arena di Verona lo scorso 15 maggio, che anticipa l'album in uscita in autunno. "Galassie è un brano che parla di un viaggio, esplorando sonorità ibride tra il mondo orc...