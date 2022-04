Irama, il nuovo taglio di capelli fa impazzire i fan: la foto diventa virale.

Irama, sorprenedo i fan, ha deciso di tagliare i capelli. Filippo Maria Fanti ha cambiato un po’ la sua immagine, abbandonando il taglio lungo per uno un po’ più corto. Le treccine, suo tratto distintivo, sono rimaste al loro posto.

I seguaci, neanche a dirlo, lo hanno riempito di commenti più che positivi.

Irama: nuovo taglio di capelli per il cantante

Fin dai tempi di Amici, Irama ha abituato i fan a diversi tagli di capelli. Nelle ultime ore, il cantante ha condiviso con i seguaci un nuovo hair look che ha lasciato tutti senza parole. Filippo Maria Fanti ha deciso di dire addio alla sua lunga chioma e ha mostrato ai seguaci il risultato di una sessione dal parrucchiere.

Ovviamente, non ha tagliato le sue adorate treccine.

Le treccine restano al loro posto

Irama ha deciso di darci un taglio e ha chiuso in un sacchetto i capelli che il parricchiere gli ha tagliato. Ovviamente, è rimasto fedele al suo colore biondo e al riccio. Anche le treccine, neanche a dirlo, sono rimaste al suo posto. “Hola“, ha scritto Filippo Maria per mostrare ai fan il nuovo hair look.

Fan in estasi per il nuovo taglio di Irama

Anche con il nuovo taglio di capelli, Irama ha fatto il pieno di like. Il cantante di Ovunque sarai ha ricevuto tantissimi apprezzamenti e nessuno si è azzardato a criticare la sua scelta.