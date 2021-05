In un'intervista Malena spiega tutto ciò che c'è da sapere sul suo rapporto con il giovane cantante toscano

Fra Irama Plume e Malena c’è del tenero? Orami sono in molti a domandarselo. A rispondere ai più curiosi è proprio la nota l’attice.

Il presunto flirt fra Irama a Malena

Le voci parlano chiaro: Irama e Malena avrebbero una relazione.

A molti piacerebbe vedere i due ragazzi legati da una storia d’amore, soprattutto dopo la pubblicazione di diverse fotografie che li ritraggono insieme e felici. Che Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, abbia voluto cambiare drasticamente pagina dopo la storia d’amore che l’ha visto legato all’influencer Giulia De Lellis? Forse l’attrice è riuscita a far dimenticare a Irama questa cocente delusione?

In effetti poco tempo fa Malena La Pugliese ha scattato e postato sui social una foto molto interessante: si tratta infatti di una fotografia raffigurante il backstage del concerto di Irama.

I due appaiono abbracciati e felici. Lecito chiedersi se c’è qualcosa fra i due?

La verità sulla storia fra Irama e Malena

A rispondere a tutti questi gossip e proprio Malena Nazionale, che spiazza tutti i fan della coppia. Ecco le parole rilasciate dall’attrice di film a luci rosse durante il programma di Barbara D’Urso:

“Nessuna storia d’amore con Irama. Sono il portafortuna della sua band”.

Ecco svelato il mistero quindi! Malena è considerata un ‘amuleto in carne e ossa’ dalla band, la vorrebbero sempre con loro. L’attrice poi aggiunge un particolare della sua vita che riguarda le amicizie:

“Io conosco diversi artisti però nessuno vuole far vedere la nostra amicizia, mi tengono sempre dietro le quinte. Irama è stato il primo artista che si è esposto pubblicamente per me. Irama non si è fatto problemi, mi ha portata ovunque, ha pubblicato nostre foto sui social senza troppi pregiudizi sul mio lavoro”.

Chi è Malena e come conosce Irama

Malena, pseudonimo di Filomena Mastromarino, è un’attrice di film per adulti. Chiamata anche “Malena Nazionale” o “Malena La Pugliese”, è stata scoperta da Rocco Siffredi che la considera la sua musa. Nata in provincia di Bari, è entrata in politica tra le fila del Partito Democratico per poi dedicarsi alla sua vera passione: lo spettacolo. La ricordiamo come naufraga durante l’edizione dell’Isola dei Famosi 12, in cui ha avuto anche un flirt con Moreno. Lei e Irama si sarebbero conosciuti durante un concerto del cantante: gli organizzatori dell’evento musicale l’avrebbero chiamata nei camerini per conoscere i componenti della band.