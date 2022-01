Sanremo 2022, Ovunque sarai di Irama: testo e significato

Sanremo 2022, Ovunque sarai: testo e significato del brano di di Irama.

Irama partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano intitolato Ovunque sarai. Dopo l’esordio poco fortunato dello scorso anno, reso complicato dalla positività dell’artista al Covid-19, questa esibizione è molto importante. Scopriamo testo e significato della canzone.

Irama a Sanremo 2022 con Ovunque sarai

Tra i 25 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 c’è anche Irama. Per l’ex talento di Amici si tratta di un vero e proprio riscatto, visto che lo scorso anno la sua positività al Covid-19 non gli ha consentito di esibirsi dal vivo. Irama si presenta sul palco dell’Ariston con il brano intitolato Ovunque sarai, una ballata orchestrale che invita ad amare, sempre e comunque.

Irama, Ovunque sarai: il testo

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

Irama, Ovunque sarai: il significato

Ovunque sarai di Irama è una vera e propria dedica d’amore. Non è tanto importante il destinatario del messaggio, quanto la forza del sentimento stesso. “In ogni gesto io ti cercherò, se non ci sarai io lo capirò“, canta l’ex talento di Amici.