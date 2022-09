Iran, a New York manifestanti si radono i capelli per Mahsa

Roma, 28 set. (askanews) – Attivisti si fanno radere i capelli e intonano slogan fuori dall’edificio del New York Times a New York, in segno di solidarietà con gli iraniani dopo la morte della 22enne di origini curde Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo. Più di 75 persone sono state uccise nel corso delle proteste, giunte alla 12esima notte consecutiva, nel Paese degli Ayatollah.