Iran, a Nurabad in fiamme un monumento in Piazza Imam Khomeini

Nurabad, 6 ott. (askanews) – Un video amatoriale mostra un monumento in faimme in Piazza Imam Khomeini a Nurabad, città dell’Iran meridionale, dove sono in corso disordini legati alla rivolta delle studentesse iraniane. Molte giovani hanno sfidato la polizia della moralità e la repressione togliendosi il velo e organizzando negli ultimi giorni raduni per protestare contro la morte di Mahsa Amini.