Iran, Aie pronta a nuovo rilascio di petrolio se necessario

Tokyo, 25 mar. (askanews) – L’Agenzia internazionale dell’energia si dice pronta a un nuovo rilascio coordinato di petrolio se la guerra in Medio Oriente continuerà a mettere sotto pressione il mercato energetico. Da Tokyo, il direttore esecutivo Fatih Birol ricorda che l’11 marzo i Paesi membri hanno già immesso sul mercato 400 milioni di barili, operazione definita la più ampia mai realizzata dall’Aie.”L’11 marzo abbiamo immesso sul mercato 400 milioni di barili di petrolio – spiega Birol -. È il livello record di petrolio rilasciato in un tempo molto breve, e la decisione è stata presa all’unanimità da tutti i nostri Paesi membri”.”Se la situazione richiederà un sostegno ulteriore da parte dell’Aie – prosegue il direttore dell’Agenzia – noi siamo pronti a intervenire. E questo anche se 400 milioni di barili sono una quantità enorme di petrolio, sia greggio sia prodotti raffinati. Abbiamo ancora una quantità significativa di petrolio nelle nostre scorte. L’80% delle nostre scorte è ancora a nostra disposizione. Questi 400 milioni di barili rappresentavano solo il 20% delle scorte. Se e quando sarà necessario, siamo pronti ad andare avanti. Ma spero molto che non ce ne sia bisogno”.”Stiamo seguendo tutti i danni alle infrastrutture energetiche nella regione del Medio Oriente. Allo stato attuale, almeno 40 installazioni energetiche sono state gravemente o molto gravemente danneggiate”, conclude Birol.