Iran annuncia nuovo lancio missilistico nello spazio

Teheran, 30 dic. (askanews) – L’Iran ha annunciato il lancio di un missile con a bordo tre strumenti scientifici, mentre sono in corso i colloqui per mantenere in vigore l’accordo sul nucleare firmato con le grandi potenze nel 2015.

“Gli obiettivi scientifici sono stati raggiunti: si trattava di un lancio preliminare e avremo altri lanci operativi in un futuro prossimo” ha dichiarato il portavoce del Ministero della difesa iraniano, Ahmad Hosseini, senza fornite ulteriori dettagli.

L’iniziativa è destinata a sollevare polemiche perché una delle clausole dell’accordo sul nucleare impegna Tehran a non effettuare “alcuna attività legata all’utilizzo di missili balistici”, la cui tecnologia è sostanzialmente identica a quella dei razzi vettori per il lancio dei satelliti.

A questo proposito, secondo fonti del pentagono l’Iran avrebbe provato nello scorso mese di giugno a mettere in orbita un satellite, senza tuttavia riuscirvi.