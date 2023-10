Non si hanno notizie precise sulle condizioni di Armita Garavand, giovane iraniana picchiata dalla polizia morale perché non indossava il velo. La madre della giovane, Shahin Ahmadi, è stata arrestata.

Iran, arrestata anche la madre di Armita Geravand: la ragazza picchiata dalla polizia perché senza velo

Non si hanno già notizie delle condizioni di Armita Garavand, giovane iraniana che sarebbe stata picchiata dalla polizia morale perché non indossava il velo, ed è finita in coma. Adesso non si sa più niente della madre, Shahin Ahmadi, sempre fissa fuori dall’ospedale in cui è ricoverata la figlia. Secondo la ong Hengaw, le forze di sicurezza del Paese avrebbero portato in carcere la donna, dopo un diverbio per il velo con i poliziotti.

Un arresto che non stupisce. Secondo quanto raccontato, da quando la figlia Armita sarebbe stata aggredita dagli agenti iraniani, la famiglia e gli amici della ragazza non fanno che subire minacce da parte delle forze della Repubblica Islamica. Sono stati sequestrati a tutti i cellulari, i genitori sono stati interrogati e i media di Stato hanno poi diffuso la notizia di una loro smentita sull’aggressione.

Iran, arrestata anche la madre di Armita Geravand: l’aggressione alla ragazza e le pressioni del governo

L’aggressione alla ragazza è stata ricostruita dalle telecamere di sicurezza della metro. Nelle immagini si vede Garavand che viene colpita dagli agenti e, priva di sensi, viene trascinata fuori dal vagone da un gruppo di ragazze che l’hanno lasciata sulla banchina. IranWire, gruppo di giornalisti che lavora in esilio, riferisce che il regime di Teheran sta facendo pressioni e sta minacciando gli insegnanti e i compagni di scuola della ragazza.

Secondo un rapporto giunto all’Hengaw Human Rights Organization, la sera di mercoledì 4 ottobre 2023, Shahin Ahmadi sarebbe stata trasferita in un luogo sconosciuto dopo un arresto molto violento. Nessuna informazione è stata data su come stia la donna.