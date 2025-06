Iran: attacco a libertà, useremo ogni opzione per difenderci

Istanbul, 22 giu. (askanews) – L’Iran si riserva di usare tutte le opzioni a sua disposizione per difendersi, ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi commentando da Istanbul l’attacco Usa ai siti nucleari iraniani, definito “un attacco alla libertà”.

“Non cederemo mai a compromesso sulla nostra sovranità”, ha affermato il capo della diplomazia iraniana, dicendo che il suo Paese difenderà “la sovranità territoriale e sicurezza con ogni mezzo necessario contro l’aggressione americana e gli atti illeciti di Israele”.

Poi ha affermato che, nonostante l’attacco degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani, la diplomazia resta un principio fondamentale e “la porta deve restare sempre aperta”, ma ha escluso un immediato ritorno al dialogo.

“La porta per la diplomazia deve sempre restare aperta, ma non in questo momento,” ha dichiarato Araghchi, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi commentando l’attacco Usa ai siti nucleari iraniani.