Iran: "Azioni contro Israele per la sicurezza della regione"

Iran: "Azioni contro Israele per la sicurezza della regione"

Milano, 8 ago. (askanews) - Israele ha commesso un "errore strategico" che gli "costerà caro" uccidendo a Teheran il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, in un'intervista rilasciata alla France Presse a margine del vertice delOrgan...

Milano, 8 ago. (askanews) – Israele ha commesso un “errore strategico” che gli “costerà caro” uccidendo a Teheran il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, in un’intervista rilasciata alla France Presse a margine del vertice delOrganizzazione per la cooperazione islamica (Oic) che si è tenuto ieri a Gedda, in Arabia Saudita.

“L’azione che la Repubblica islamica dell’Iran vuole compiere contro i sionisti è esattamente in linea con la salvaguardia della sicurezza e la stabilizzazione della regione”, ha aggiunto. “L’Iran vuole che la regione abbia sicurezza. Quindi, l’Iran vuole rendere costoso l’atto destabilizzante e di indebolimento della sicurezza dei sionisti, in modo che i sionisti non possano incendiare la regione e renderla instabile”