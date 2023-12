Iran: Borghi (Iv), 'su Samira inaudita atrocità'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "Samira Sabzian era una ragazza di 15 anni quando è stata costretta a sposare un uomo molto più grande che, dopo anni di abusi, aveva ucciso. Questa mattina è stata impiccata dal regime iraniano e dalla sua macchina omicida. L’Iran deve essere chiamato a rispondere per queste inaudite atrocità di fronte alla comunità internazionale. E noi non possiamo, non dobbiamo assuefarci davanti a tanta violenza e distruzione del diritto fondamentale della persona". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.