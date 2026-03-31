Iran, Cina e Pakistan rafforzano il coordinamento per la pace

Pechino, 31 mar. (askanews) – La Cina rafforzerà con il Pakistan il coordinamento sulla crisi iraniana e sulle altre questioni regionali di comune interesse. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, mentre a Pechino sono arrivati alti funzionari di Islamabad. La Cina ha anche condannato come “assolutamente inaccettabili” gli attacchi deliberati contro i peacekeeper Onu, dopo la morte di caschi blu indonesiani in Libano. “Cina e Pakistan sono partner strategici globali, fondati su rispetto e sostegno reciproci – ha detto Mao Ning – I due Paesi hanno posizioni simili sulle principali questioni internazionali e regionali e mantengono un dialogo stretto. I due ministri degli Esteri rafforzeranno il coordinamento sulla situazione in Iran e sulle altre questioni di comune interesse”.Mao ha anche riferito che tre navi cinesi hanno recentemente transitato nello Stretto di Hormuz grazie a un lavoro di coordinamento con le parti coinvolte, senza precisarne l’identità. Hormuz e le acque adiacenti – ha detto – restano un corridoio vitale per il commercio internazionale di merci ed energia.