Iran: dispiegati nuovi missili con gittata di 1.000 km

Teheran, 25 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità iraniane hanno annunciato il dispiegamento di un nuovo missili da crociera, con gittata di circa mille chilometri, che può essere lanciato da piattaforme terrestri, marittime e aeree. Il missile, denominato 'Abu Mahdi', è stato presentato nel corso di una cerimonia alla presenza del ministro della Difesa iraniano Mohamad Reza Ashtiani, del comandante dell'Esercito della Guardia Rivoluzionaria Alireza Tangsiri e del vice comandante della Marina iraniana Hamzé Ali Kaviani.

Il missile ha ricevuto questo nome in onore di Abu Mahdi al Muhandis, ex 'numero due' delle Forze di mobilitazione popolare – una coalizione di milizie filogovernative irachene sostenute dall'Iran – ucciso in un attentato Usa nel gennaio 2020 in Iraq in cui morì anche Qasem Soleimani, capo della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane.

Durante l'evento, Tangsiri ha sottolineato che "il missile 'Abu Mahdi' può essere lanciato dall'interno dell'Iran". "Il missile ha un doppio tracker e ha successo contro la guerra elettronica del nemico", ha detto, secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il comandante dell'Esercito della Guardia Rivoluzionaria ha assicurato che, a causa della gittata del missile, le navi nemiche dovrebbero spostarsi a più di mille chilometri dalla costa, sottolineando inoltre che "è molto difficile da rilevare".