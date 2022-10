Iran, Elnaz Rekabi: “Togliere il velo è stato un incidente”

Teheran, 19 ott. (askanews) – “Come ho spiegato il sul mio canale Instagram, si è trattato di un incidente” queste le parole dell’atleta Elnaz Rekabi alla televisione iraniana al suo arrivo a Teheran. La giovane nei giorni scorsi ha garaggiato a Seoul senza velo, diventando un’icona delle proteste in corso da settimane in Iran. Rekabi ha spiegato alla TV di stato di non aver indossato il velo durante la gara di arrampicata perchè era impegnata a controllare l’attrezzatura tecnica quando è stata “chiamata inaspettatamente” per competere.

All’aeroporto si è radunata una grande folla di persone che hanno scandito “Elnaz la campionessa” ed “Elnaz è un’eroina”.