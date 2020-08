In Iran esiste il luogo più caldo e inospitale del pianeta

Dash -e Lut è considerato, secondo gli esperti della Nasa, il luogo più caldo e inospitale del pianeta. Qui si sono registrati 86, 8° massimi mai raggiunti.

Quando ci lamentiamo del caldo torrido potremmo trovare (un minimo) di sollievo pensando che in alcune zone del mondo le temperature raggiungono picchi in Italia inimmaginabili. Uno dei luoghi in questione si chiama Dasht-e Lut e si trova in Iran.

E’ un deserto considerato dagli esperti della Nasa il luogo maggiormente caldo e inospitale al mondo.

Qui si è registrata una temperatura di 86,8° massimi raggiunti.

E’ considerato un posto davvero inospitale e non adatto anche perché le condizioni di vita, considerato il caldo insopportabile, sono davvero terribili e qualsiasi forma di vita cesserebbe di esistere.

Il luogo più caldo del pianeta

L’accesso a questo luogo afoso e caldissimo è consentito solo a personale altamente preparato. In questo luogo considerato davvero inospitale, gli unici ad avere accesso sono gli scienziati e tecnici con il loro equipaggiamento tipico da astronauta.

Qui è stata registrata una temperatura di circa 70° che lo rende davvero un posto infernale e inaccessibile a molti. Nel deserto dell’Iran sembra davvero di trovarsi all’interno del girone infernale di dantesca memoria. Sicuramente non è il luogo ideale per chi soffre di caldo o boccheggia in città.

Mentre a Jakutsk, considerato il luogo più freddo al mondo con temperature di molto sotto lo zero, vi erano ancora forme di vita, qui è considerato pressoché impossibile trovarle.

Non ci sono forme di vita. Se si vogliono trovare scene di vita o qualche forma di vita, bisogna spostarsi a Deyhuk, ai confini del deserto.

Queensland, Dallo e Timbuctu

Oltre a questo pianeta iraniano, tra i luoghi più caldi del mondo, si trovano anche il Queensland, in Australia, con temperature da 69.3°C. Alcuni paesi africani sono nella top five per quanto riguarda i luoghi più caldi al mondo.

Tra questi paesi africani, vanno ricordati Dallo, in Etiopia, Timbuctu in Mali e El Azizizia che si trova in Libia. Insomma, luoghi caldissimi e infernali. Dopo questo, spero nessuno abbia il coraggio di lamentarsi del caldo in Italia quando si arriva a 35°?

Dash – e lut è un deserto, uno dei più vasti al mondo che si trova nell’Iran sud orientale ed è il luogo infernale per quanto riguarda il caldo. Proprio qui il satellite della Nasa ha registrato una temperatura altissima, di circa 70° e oltre, una delle temperature più alte mai registrate. Insomma, uno dei deserti più vasti al mondo. Vi lamenterete ancora del caldo asfissiante?