Iran esprime preoccupazioni sul progetto di corridoio tra Armenia e Azerbaijan

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha lanciato un allerta rossa riguardo al progetto di corridoio conosciuto come “Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP). Questo ambizioso piano, che collegherebbe l’Azerbaijan all’enclave di Nakhchivan, si sviluppa proprio vicino al confine iraniano. Pezeshkian ha fatto queste dichiarazioni durante una visita in Armenia, dove ha promesso di affrontare la questione con i funzionari locali.

La presenza di aziende americane nella regione è percepita come un potenziale rischio per la sovranità iraniana. Ma quali sono le implicazioni di tutto ciò?

Il progetto TRIPP: cosa c’è dietro?

Il corridoio TRIPP non è un’invenzione casuale: è il risultato di un accordo firmato a Washington tra Armenia e Azerbaijan, paesi che storicamente hanno visto rapporti tesi a causa del conflitto per il controllo della regione del Nagorno-Karabakh. Donald Trump, durante la sua presidenza, ha descritto questo progetto come un’opportunità unica per sviluppare la cooperazione tra Stati Uniti e queste due nazioni in ambito energetico, commerciale e tecnologico, persino nell’intelligenza artificiale. Ma come si pone l’Iran in tutto questo?

La risposta è chiara: con forte disappunto. L’Iran teme che il corridoio possa portare alla presenza di forze americane in una zona così delicata, destabilizzando ulteriormente l’equilibrio regionale. Pezeshkian ha espresso preoccupazioni per le conseguenze geopolitiche di questo progetto, avvertendo che potrebbe isolare l’Iran dalle sue relazioni con l’Armenia e il Caucaso. “Discuteremo con i funzionari armeni e esprimeremo le nostre preoccupazioni”, ha dichiarato Pezeshkian in un’intervista a un’emittente statale, sottolineando che la presenza di aziende americane sarebbe “preoccupante”. Ma quali alleanze strategiche si stanno formando in risposta a questa situazione?

Reazioni internazionali e alleanze strategiche

Le reazioni al progetto TRIPP non si limitano solamente all’Iran. Anche la Russia, che mantiene legami strategici con entrambi i paesi coinvolti, ha assunto un atteggiamento cauto. Mosca ha accolto il progetto come un passo verso la stabilità, ma ha messo in guardia contro l’interferenza esterna, sottolineando l’importanza di soluzioni sviluppate dai paesi della regione. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola, non credi?

Ali Akbar Velayati, consigliere del leader supremo dell’Iran, ha affermato che l’Iran non esiterà a fermare l’iniziativa, “con o senza la Russia”. Ha descritto le idee di Trump riguardo la regione come se fosse “un pezzo di proprietà che può affittare per 99 anni”, evidenziando le sue preoccupazioni sull’eventuale coinvolgimento di mercenari americani. Anche il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha definito la questione “delicata”, avvisando che potrebbe portare a cambiamenti geopolitici significativi. Gli ufficiali armeni, tuttavia, hanno rassicurato l’Iran che non ci saranno forze americane o compagnie di sicurezza statunitensi in Armenia durante l’implementazione del corridoio. Ma la tensione continua a crescere.

Un passato di conflitti e tensioni

La controversia sul corridoio TRIPP si inserisce in un contesto di conflitti storici tra Armenia e Azerbaijan, risalenti agli anni ’80. La regione del Nagorno-Karabakh, abitata prevalentemente da armeni, è stata teatro di intensi scontri, culminati nel 2023 con un’operazione militare azera che ha portato al controllo di Baku sulla zona e a un esodo della popolazione armena. Un evento che ha segnato un punto di non ritorno, non è vero?

Nel 2022, l’Armenia ha accettato di restituire alcuni villaggi all’Azerbaijan, un passo che Baku ha descritto come un “evento storico tanto atteso”. Questo accordo ha complicato ulteriormente le dinamiche regionali, mettendo l’Iran in una posizione delicata, mentre cerca di mantenere le sue alleanze e opporsi alle influenze esterne. In conclusione, l’approvazione del corridoio TRIPP da parte degli Stati Uniti potrebbe avere ripercussioni significative per l’Iran e per la stabilità nella regione del Caucaso. Le autorità iraniane continueranno a monitorare la situazione con attenzione, mentre il dialogo tra Armenia e Azerbaijan si evolve. Riusciranno a trovare un equilibrio in questo scenario così complesso?