Un grande incendio è scoppiato in Iran, ad ovest di Teheran, in un gasdotto. I vigili del fuoco sono intervenuti e sono riusciti a domare le fiamme.

Un grande incendio è scoppiato in Iran, ad ovest di Teheran, in un gasdotto. I vigili del fuoco sono intervenuti e sono riusciti a domare le fiamme.

Iran, grande incendio ad ovest di Teheran: i vigili del fuoco hanno domato le fiamme

Lunedì 6 dicembre 2021, nel pomeriggio, è scoppiato un grande incendio nel gasdotto del distretto di Shadabad, nel deserto di Teheran. A dare l’annuncio un portavoce della compagnia del gas della capitale iraniana, Jalal Maleki. Le fiamme sono divampate in fretta ed erano molto alte, come dimostrato da alcune immagini che stanno circolando sul web. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme.

Iran, grande incendio ad ovest di Teheran: tubo del gas danneggiato

Nella giornata di lunedì un enorme incendio è scoppiato poco dopo che i lavoratori del comune di Teheran, a ovest della capitale iraniana, hanno danneggiato involontariamente un tubo del gas. Da questo danno sono nate delle fiamme molto alte, che hanno subito allarmato. La situazione è sembrata molto complicata inizialmente, ma fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, limitando i danni.

Iran, grande incendio ad ovest di Teheran: non ci sono vittime o feriti

Maleki ha spiegato che fortunatamente l’incendio è scoppiato in un’area distante almento 100 metri dagli edifici residenziali. Di conseguenza non ci sono state vittime e neanche feriti. Secondo il portavoce, oltre 3.000 persone sono rimaste senza gas a causa dell’incendio. Al momento sono in corso i lavori necessari per ripristinare il gas in tutta l’area il prima possibile.