Iran, i danni e i soccorsi dopo gli ultimi attacchi a Teheran

Roma, 24 mar. (askanews) – Nelle immagini condivise dalla Mezzaluna Rossa iraniana sui social, si vedono i soccorritori al lavoro dopo gli ultimi attacchi statunitensi e israeliani a Teheran.Il ministro dell’Energia iraniano Abbas Aliabadi ha dichiarato che il Paese è meno vulnerabile rispetto ad altri nella regione a eventuali attacchi. Dopo le ultime minacce del presidente Usa Donald Trump di colpire le infrastrutture energetiche dell’Iran, se non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz, in un’intervista trasmessa alla tv di Stato, il ministro ha detto: “Produciamo elettricità in modo distribuito in diversi luoghi, a differenza dei paesi del Golfo Persico o del regime sionista, dove la produzione è centralizzata e molto vulnerabile”… “Abbiamo più di 150 centrali elettriche in tutto il paese”, ha aggiunto. Dichiarazioni arrivate a poche ore da quelle di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno avviato colloqui “molto positivi” per porre fine alla guerra, anche se l’Iran ha smentito.