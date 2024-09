Iran, il presidente Pezeshkian è in Iraq: è prima visita all'estero

Baghdad, 11 set. (askanews) - Il nuovo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è arrivato in Iraq per approfondire i legami già stretti, nell'ambito della sua prima visita all'estero da quando è entrato in carica. E' stato accolto a Baghdad dal premier Mohamed Shia al-Sudani. Pezeshkian ha prome...