Roma, 23 set. (askanews) – In migliaia marciano in diverse città dell’Iran a favore del velo e a sostegno della polizia dopo una settimana di violente proteste organizzate, secondo i media locali, da “cospiratori”, in seguito alla morte di Masha Amini, la 22enne di origini curde arrestata dalla polizia perché indossava l’hijab in modo “non appropriato”.