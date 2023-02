Iran, Khamenei grazia migliaia di prigionieri per l’anniversario della rivoluzione del 1979

Iran, Khamenei grazia migliaia di prigionieri per l’anniversario della rivo...

In Iran, Khameini grazia a migliaia di prigionieri, inclusi quelli che hanno partecipato alle recenti proteste, accusati di reati contro la sicurezza.

L’Ayatollah Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran, ha concesso la grazia a “decine di migliaia” di prigionieri.

La decisione è stata presa in occasione delle celebrazioni dell’anniversario della rivoluzione islamica del 1979.

Tra le “decine di migliaia” di prigionieri graziati da Khamenei ci sono anche molti cittadini arrestati per accuse legate alla sicurezza durante le recenti proteste che hanno scosso il Paese. Negli ultimi quattro mesi, secondo Human Rights Activists News Agecy, sarebbero scese in piazza più di 20 mila persone.

La grazia è stata concessa dal leader supremo dell’Iran per festeggiare l’anniversario della rivoluzione islamica del 1979. A riferire la notizia sono stati svariati media internazionali che hanno citato da tv di Stato di Teheran.

L’annuncio dei media iraniani

“I prigionieri che non sono accusati di spionaggio per conto di agenzie straniere, contatti diretti con agenti stranieri, omicidio, distruzione e incendio doloso di proprietà appartenenti allo Stato saranno graziati”.

Lo hanno annunciato, appunto, i media iraniani.

L’agenzia di stampa Fars, invece, ha scritto: “Chi non è accusato di spionaggio per agenzie straniere, di avere stretto contatti diretti con agenti stranieri, di avere commesso omicidio o violenze, di avere incendiato proprietà dello Stato e chi non è stato denunciato da un privato verrà liberato”.