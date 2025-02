Iran, Khamenei: negoziare con gli Usa non è saggio

Teheran, 7 feb. (askanews) – “Negoziare con l’America non è intelligente, saggio o onorevole, e non risolverà i problemi dell’Iran. Perché? Esperienza! Abbiamo negoziato un accordo con gli Stati Uniti e altri nel corso degli anni 2010, ma gli Stati Uniti non lo hanno rispettato; l’attuale presidente americano (Donald Trump) lo ha stracciato”: lo ha detto la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, nel discorso tenuto in un incontro con rappresentanti delle forze armate.

“Se ci minacciano, noi li minacceremo. Se mettono in atto la minaccia, noi metteremo in atto la minaccia. Se attaccano la sicurezza del nostro popolo, noi attaccheremo indubbiamente anche la loro sicurezza,” ha dichiarato Khamenei.