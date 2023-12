L’ex sposa bambina, Samira Sabzian, condannata alla pena capitale per aver ucciso il marito, è stata impiccata all’alba. La donna, oggi 32enne, si era sposata quando aveva 15 anni e nel 2013, quattro anni dopo, aveva ucciso il marito e da quel momento si trovava in carcere. Durante il matrimonio era stata vittima anche di violenza domestica. La donna aveva due figli di 10 e 17 anni, ha potuto incontrarli, per la prima volta, prima dell’esecuzione.

Su X, Mozhgan Keshavarz, attivista iraniana ed ex compagna dic ella di Samira, ha scritto: “Samira è stata vittima della pratica dei matrimoni precoci e ho visto quanto ha sofferto in carcere per il fatto che le è stato negato l’accesso ai suoi figli“.

La denuncia dell’ong Human Rights

Mahmood Amiry-Moghaddam, il direttore dell’ong Human Rights, su X, ha scritto: “Vittima per anni dell’apartheid di genere, dei matrimoni precoci e della violenza domestica, Samira oggi è stata vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto, un regime che si è sostenuto esclusivamente uccidendo e instillando paura“.

“Ali Khamenei e gli altri leader della Repubblica Islamica devono essere ritenuti responsabili di questo crimine. Come altre vittime della ‘macchina della morte’ del regime, Samira era tra i membri più vulnerabili di una società senza voce“. Amiry-Moghaddam ha sottolineato: “Una campagna di una settimana non è stata sufficiente per salvarla. Dobbiamo lottare ogni giorno per salvare le migliaia di altre persone che rischiano di diventare vittime della macchina omicida per preservare la sopravvivenza del regime“. Secondo Human Rights, quest’anno sono state giustiziate 18 donne in Iran.

Giustiziata nel carcere di Qeezel Hesar

Secondo alcune fonti dell’ong, Samira è stata giustiziata nel carcere di Qeezel Hesar, a Karaj. Inizialmente prevista per mercoledì 13 dicembre, l’esecuzione era stata rinviata a causa della reazione da parte della società civile.

Secondo il codice penale della Repubblica islamica, coloro che sono accusa di omicidio vengono condannati a morte, a prescindere dalle circostanze in cui il fatto è avvenuto. La famiglia della vittima può scegliere se accettare la pena capitale o chiedere un compenso: i genuitori del marito di Samira avevano chiesto che fosse eseguita la pena di morte.

