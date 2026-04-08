Iran, le reazioni in Usa alla tregua: sollevati, ma non basta

New York, 8 apr. (askanews) – Sollievo, ma anche tanti dubbi sul futuro fra i cittadini di New York, che si erano riuniti per protestare contro l’ultimatum di Trump, alla notizia della tregua con l’Iran. “Penso che ogni volta che non muore nessuno, sia una cosa positiva – dice uno di loro – Ma penso che sia chiaramente una manipolazione del mercato, c’è dell’altro in gioco qui.

Finché Trump non sarà fuori dalla Casa Bianca e l’intero regime non sarà sparito, nessuno è al sicuro. Quindi è bello sentire che oggi un’intera civiltà non sta scomparendo, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. Ed è per questo che siamo ancora qui, e continueremo a farci sentire.””Sono sollevato nel sentire che il presidente Trump non ordinerà all’esercito statunitense di commettere crimini di guerra questa sera, al di là del crimine di base di aver iniziato una guerra in primo luogo – aggiunge un altro – Ma sono deluso dal fatto che ci troviamo in questa situazione, potremmo doverla rivivere tra un paio di settimane o anche prima se dovesse cambiare idea ancora una volta.

Quindi è un sollievo a breve termine che si aggiunge a uno sconforto a lungo termine.”