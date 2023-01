Iran: Letta chiede minuto silenzio in assemblea

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Enrico Letta ha chiesto di osservare un minuto di silenzio all'assemblea nazionale Pd per le vittime in Iran. "La nostra mobilitazione continua come abbiano fatto davanti all'ambasciata iraniana". ...