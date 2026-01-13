Iran, l'Onu "inorridita" denuncia la repressione contro i manifestanti

Ginevra, 13 gen. (askanews) – Le United Nations si dicono “inorridite” per la violenza contro i manifestanti in Iran, mentre secondo le segnalazioni centinaia di persone sarebbero state uccise e migliaia arrestate. La denuncia arriva da Ginevra, dopo una dichiarazione dell’Alto Commissario Onu per i diritti umani.

In conferenza stampa, il portavoce dell’Onu per i diritti umani, Jeremy Laurence, ha chiesto la fine immediata della repressione.

“Siamo inorriditi dalla violenza esercitata dalle forze di sicurezza contro i manifestanti in tutto l’Iran, mentre le informazioni indicano che centinaia di persone sono state uccise e migliaia arrestate. Le uccisioni di manifestanti pacifici devono cessare. Etichettare i manifestanti come ‘terroristi’ per giustificare la violenza contro di loro è inaccettabile”.

“Esortiamo le autorità iraniane a fermare immediatamente ogni forma di violenza e repressione contro i manifestanti pacifici e a ripristinare pienamente l’accesso a internet e ai servizi di telecomunicazione”.