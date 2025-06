Iran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz: impatti sul mercato del petrolio

Il clima di tensione tra Iran e Israele si fa sempre più caldo. Recentemente, un importante esponente politico iraniano ha dichiarato che Teheran sta valutando la chiusura dello stretto di Hormuz, un passaggio marittimo fondamentale per il trasporto di petrolio. Questa mossa ha il potenziale di far schizzare alle stelle i prezzi del petrolio e di allargare il conflitto in corso.

Ma perché questa via d’acqua è così cruciale?

Lo stretto di Hormuz: un passaggio vitale

Lo stretto di Hormuz è l’unico accesso marittimo al Golfo Persico. Da un lato si trova l’Iran, dall’altro Oman e Emirati Arabi Uniti. Questo punto strategico collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e al Mar Arabico. Secondo l’Amministrazione per le informazioni energetiche degli Stati Uniti, circa il 20% del fabbisogno energetico mondiale passa attraverso questo stretto, rendendolo il “cancello più importante per il transito del petrolio” a livello globale. La sua larghezza minima è di appena 33 km, ma le rotte di navigazione sono ancor più strette, esponendole a minacce e attacchi.

Il passato tumultuoso dello stretto

Durante il conflitto Iran-Iraq tra il 1980 e il 1988, entrambe le nazioni colpirono navi commerciali nel Golfo, in quello che venne definito “Guerra dei petroli”. Nonostante le tensioni, lo stretto non è mai stato completamente chiuso. Più recentemente, nel 2019, quattro navi sono state attaccate nei pressi del stretto, mentre le relazioni tra Iran e Stati Uniti erano particolarmente tese. Gli Stati Uniti hanno accusato Teheran di essere responsabile degli attacchi, ma l’Iran ha negato ogni coinvolgimento.

Le conseguenze di una chiusura

Chiudere lo stretto di Hormuz avrebbe effetti devastanti non solo per i paesi che dipendono dal petrolio del Golfo, ma anche per economie più lontane. La chiusura porterebbe a un’immediata scarsità di forniture, con un’impennata dei prezzi a livello globale. Anche le nazioni che non importano direttamente petrolio dal Golfo sarebbero colpite, poiché i costi del carburante salirebbero a dismisura. Nonostante le dichiarazioni minacciose di alcuni esponenti iraniani, resta da vedere se il governo di Teheran abbia realmente l’intenzione e la capacità di attuare una tale decisione.

Il rischio di escalation militare

Una chiusura dello stretto di Hormuz non passerebbe inosservata. Gli Stati Uniti, che hanno una presenza navale significativa nella regione, risponderebbero probabilmente con atti di ritorsione. Dopo una serie di attacchi israeliani mirati in Iran, Teheran ha lanciato centinaia di missili in risposta. Anche se gli Stati Uniti hanno contribuito a intercettare i missili iraniani, Washington ha sempre negato un coinvolgimento diretto negli attacchi israeliani. Fino ad ora, l’Iran non ha preso di mira né soldati né interessi statunitensi, ma la situazione è estremamente volatile.

Prospettive future

Chiudere lo stretto di Hormuz potrebbe avere ripercussioni economiche enormi, ma le conseguenze politiche sarebbero altrettanto gravi. La possibilità di un conflitto militare aperto non è da escludere. Le dichiarazioni di Kosari indicano chiaramente che l’Iran sta considerando l’idea di attaccare le rotte marittime come strategia in un contesto di ostilità crescente. La situazione resta incerta, e gli sviluppi futuri saranno cruciali per la stabilità della regione e per l’economia globale.