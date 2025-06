Iran, Netanyahu: "Abbiamo ottenuto una storica vittoria"

Tel Aviv, 24 giu. (askanews) – “Abbiamo ottenuto una vittoria storica”: così in una registrazione video che riassume l’Operazione Rising Lion contro l’Iran, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “si è impegnato in modo senza precedenti”, ha affermato Netanyahu ringraziandolo per “il suo ruolo nella difesa di Israele e nella rimozione della minaccia nucleare iraniana”.

Netanyahu ha aggiunto che lo storico sviluppo – l’attacco degli Stati Uniti all’Iran a sostegno di Israele – è “il frutto di una campagna diplomatica condotta con il Ministro Ron Dermer”.

“Israele non ha mai avuto un amico come il presidente Trump alla Casa Bianca, e lo ringrazio profondamente per il nostro lavoro congiunto”, ha affermato Netanyahu, poche ore dopo che un Trump furioso aveva attaccato Israele per aver violato il cessate il fuoco con l’Iran.

Le forze statunitensi hanno “distrutto” il sito sotterraneo di arricchimento di Fordo, ha proseguito, aggiungendo che “abbiamo mandato a rotoli il programma nucleare iraniano”. “Se qualcuno, in Iran tentasse di ripristinare quel programma, agiremo con la stessa determinazione, con la stessa forza, per stroncare ogni tentativo del genere”, ha affermato Netanyahu.