Iran: oggi a Roma flash mob Più Europa per solidarietà a donne

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Oggi, a Roma, alle ore 15, in piazzale Ferdowsi (Villa Borghese), flash mob di Più Europa per le donne iraniane. Saranno presenti Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi e Maria Saeli. L’iniziativa, dal titolo “Sveliamo la libertà”, fa parte di una mobilitazione nazionale di Più Europa che nei prossimi giorni si terrà anche a Milano, Cagliari, Ravenna, Bologna, Verona, Torino, Como e in altre città italiane per sostenere le giovani e i giovani iraniani che scendono in strada e sfidano il regime dopo l’uccisione di Mahsa Amini.