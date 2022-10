Iran: Onu denuncia 'sproporzionata' repressione proteste

Teheran, 18 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato un uso "non necessario e sproporzionato" della forza contro i manifestanti che chiedono maggiori libertà e diritti nelle strade dell'Iran. Lo ha reso noto Ravina Shamdasani, portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che considera "profondamente preoccupanti" le informazioni che parlano di una "incessante risposta violenta" alle proteste da parte delle autorità iraniane e chiede il rilascio "immediato" dei detenuti.

Si stima che almeno 90 membri della società civile siano stati arrestati, inclusi avvocati, difensori dei diritti umani, giornalisti e artisti. L'Onu ha espresso particolare preoccupazione per i possibili abusi sui minori, dal momento che almeno 23 persone avrebbero perso la vita nell'ambito di queste mobilitazioni, scatenate a settembre in seguito alla morte in carcere della giovane Mahsa Amini, arrestata per non aver portato il velo.

La Shamdasani ha sottolineato che i trattati firmati dall'Iran prevedono "l'obbligo" di proteggere la vita dei bambini, nonché di rispettare le libertà di manifestazione e di espressione.

Questi obblighi si estendono anche al trattamento dei prigionieri all'interno delle carceri. Le Nazioni Unite hanno invece rilevato "modelli di maltrattamento, tortura e negligenza medica. Esortiamo le autorità iraniane a svolgere indagini tempestive, imparziali e indipendenti su tutti i presunti abusi e a garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia".