Iran, Onu: “Le donne non vanno arrestate per ciò che indossano”

Roma, 18 ott. (askanews) – Le Nazioni Unite si sono dette preoccupate per le sorti dell’atleta iraniana Elnaz Rekabi, che ha partecipato senza velo ai campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud, in segno di solidarietà con le proteste nel suo Paese.

“Siamo a conoscenza di questo caso e lo stiamo seguendo da vicino. Preoccupazioni sono state sollevate anche con le autorità. Ciò che dobbiamo sottolineare è che le donne non dovrebbero mai essere perseguite per ciò che indossano.

Non dovrebbero mai essere sottoposte a violazioni come detenzione arbitraria o qualsiasi tipo di violenza in merito a ciò che indossano. Seguiremo questo caso da molto vicino”, ha affermato Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto commissario Onu per i diritti umani.