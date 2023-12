Iran: Pd Senato, 'urgente iniziativa comunità internazionale'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “All’alba è stata impiccata in Iran Samira Sabzian. E’ l’ennesima atrocità che viene compiuta in quel Paese contro una giovane donna. È la diciottesima donna messa a morte in Iran su un totale di 800 impiccaggioni. Le leggi di ...

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “All’alba è stata impiccata in Iran Samira Sabzian. E’ l’ennesima atrocità che viene compiuta in quel Paese contro una giovane donna. È la diciottesima donna messa a morte in Iran su un totale di 800 impiccaggioni. Le leggi di quel paese consentono matrimoni forzati e precoci già a partire dai 13 anni per le bambine. Samira era colpevole di essersi ribellata a questa barbarie. Di fronte a questa ennesima atrocità e’ necessario e urgente che la comunità internazionale si mobiliti e assuma una iniziativa. Il governo italiano si muova in questo senso in tutte le sedi internazionali. Non è più possibile che nel 2023 ci possano essere ancora questi veri e propri assassinii”. Così in una nota Alessandro Alfieri, Graziano Delrio, Pierferdinando Casini e Francesca La Marca, membri del della commissione Esteri a Palazzo Madama.