Iran, Pechino risponde alle minacce di Trump sui dazi

Washington, 13 gen. (askanews) – La Cina reagisce all’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha minacciato l’imposizione di dazi del 25% contro tutti i Paesi che continueranno a commerciare con l’Iran, attraversato da una nuova fase di proteste interne.

“Per quanto riguarda la questione dei dazi – ha detto Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese – la posizione della Cina è molto chiara.

Abbiamo sempre ritenuto che non ci siano vincitori in una guerra dei dazi. La Cina difenderà risolutamente i propri diritti e interessi legittimi”. “Seguiamo da vicino – ha aggiunto – l’evoluzione della situazione in Iran. Adotteremo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini cinesi”.

Il presidente Trump ha annunciato ieri l’introduzione di dazi del 25 per cento contro qualsiasi Paese che commercia con l’Iran.