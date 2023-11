Narges Mohammadi soffre di problemi cardiaci e polmonari, ma a causa del suo rifiuto di indossare l'hijab non viene portata in ospedale.

L’iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, ha iniziato lo sciopero della fame nel carcere di Evin a Teheran. A riferirlo è stata la famiglia della donna.

Chi è Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, 50 anni, è un’attivista iraniana, vicepresidentessa del Centro dei Difensori dei Diritti Umani.

Nel corso degli anni è stata incarcerata più volte per le sue battaglie e le sue proteste contro il governo iraniano.

A Mohammadi è stato conferito lo scorso ottobre il Nobel per la Pace sull’onda delle proteste scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini. Tra le ragioni della vittoria si legge “per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e l’incessante battaglia, con costi personali enormi, per favorire i diritti umani e la libertà per tutti.”

L’ultima incarcerazione

Ora Narges Mohammadi è in carcere da due anni e ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro l’assenza di cure da parte della prigione. L’attivista infatti soffre di problemi cardiaci e polmonari, ma le autorità hanno bloccato il suo trasferimento in ospedale perché rifiuta di indossare l’hijab, obbligatorio in Iran nei luoghi pubblici. Mohammadi è stata quindi visitata nella sua cella, ma le sue condizioni restano gravi.