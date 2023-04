Iran, Raisi: rapporto con Iraq si basa su interessi comuni

Teheran, 29 apr. (askanews) – “Il nostro rapporto con l’Iraq e i paesi della regione si basa sui nostri interessi comuni, ma gli americani pensano ai propri interessi e cercano i propri interessi, non gli interessi del popolo iracheno, iraniano, e dei paesi del regione.” Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim denunciamdp la presenza degli Stati Uniti in Medio Oriente, in occasione della visita del suo omologo Iracheno Abdul Latif Rashid per colloqui di ampio respiro. Gli acerrimi nemici di decenni, gli Stati Uniti e l’Iran, si contendono l’influenza in Iraq da quando l’invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003 ha rovesciato il dittatore Saddam Hussein

Raisi sarà in visita a Damasco il prossimo 3 maggio per incontrare l’omologo siriano Bashar Assad. Si tratta della prima visita in Siria di un leader iraniano dal 2010; in agenda, secondo le fonti, vi sarebbero il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale, in particolare per

quanto riguarda il settore economico.