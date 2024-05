Iran, riunione di gabinetto dopo morte di Raisi, funerali a Tabriz

Roma, 20 mag. (askanews) - A Teheran, prima riunione di gabinetto dopo che il presidente Ebrahim Raisi è morto in un incidente in elicottero. La sua foto in primo accanto al presidente ad interim Mohammad Mokhber, che la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha incaricato di assumere le...

Roma, 20 mag. (askanews) – A Teheran, prima riunione di gabinetto dopo che il presidente Ebrahim Raisi è morto in un incidente in elicottero. La sua foto in primo accanto al presidente ad interim Mohammad Mokhber, che la guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha incaricato di assumere le funzioni in vista delle elezioni che si terranno entro 50 giorni.

Decretati cinque giorni di lutto nazionale. Le spoglie di Raisi, del ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amir-Abdullah e degli altri passeggeri dell’elicottero, almeno otto secondo la stampa iraniana, sono in viaggio verso Tabriz, dove domani si terrà una cerimonia funebre.

Parallelamente procedono le indagini sullo schianto dell’elicottero al confine con l’Azerbaigian. La causa non è ancora nota. Le condizioni meteo erano pessime. C’era una fitta nebbia e il velivolo potrebbe avere urtato la cima di una delle montagne presenti nell’area. Ma non si escludono altre ipotesi.