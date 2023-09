Iran, sono state inasprite le sanzioni per le donne che non indossano il velo

Iran, sono state inasprite le sanzioni per le donne che non indossano il velo

In Iran sono state inasprite le sanzioni che puniscono le donne che non indossano il velo.

In Iran sono state inasprite le sanzioni che puniscono tutte le donne che non indossano il velo nei luoghi pubblici. Il Parlamento ha approvato un disegno di legge.

Iran: sanzioni più severe per chi non porta il velo

In Iran sono state inasprite le sanzioni che puniscono le donne che non indossano il velo nei luoghi pubblici. Il parlamento ha approvato un disegno di legge in discussione da mesi sull’hijab. Il governo negli ultimi mesi ha adottato una linea più dura contro l’aumento del numero di donne che hanno deciso di circolare con il capo scoperto, soprattutto nelle grandi città. Ora sono in arrivo dei provvedimenti molto più pesanti e stringenti.

Iran, arriva la stretta sull’hijab

La nuova legge prevede sanzioni per chi “promuove la nudità” o “deride l’hijab” su media e social network, oltre a multe e divieti di lasciare il Paese per i proprietari di aziende le cui dipendenti non indossano il velo. In questo modo aumenta il rischio di incoraggiare le aggressioni contro le donne che hanno deciso di non indossare il velo e trasgredire queste norme, da parte di persone comuni che si sentono ora sostenute dal loro governo e dalla legge.